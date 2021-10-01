  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı açıklandı
Sağlık

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 22:17:00 -
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay