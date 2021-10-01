İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Bilecik ve Sinop'ta ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.