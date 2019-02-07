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İki dev banka birleşiyor! Hisse sahiplerinin karı yüzde 5 artacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bankalardan BB&T Corporation ve SunTrust Banks birleşme kararı aldı. Yapılan açıklamada "66 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzalanacak" ifadeleri kullandı.

07 Şubat 2019 Perşembe 16:28
İki dev banka birleşiyor! Hisse sahiplerinin karı yüzde 5 artacak

ABD merkezli BB&T Corporation ve SunTrust Banks, 66 milyar dolar değerinde birleşme anlaşması imzalayacaklarını duyurdu. Bankaların birleşmesi ABD'deki en büyük altıncı bankayı oluşturacak.

ABD'de 10 milyondan fazla haneye hizmet verecek

Bankaların Perşembe günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birleşmenin ardından oluşturulacak bankanın 442 milyar dolar değerinde varlık, 301 milyar dolar değerinde kredi ve 324 milyar dolar değerinde mevduat yöneteceği ve yalnızca ABD'de 10 milyondan fazla haneye hizmet vereceği belirtildi.

Hisse sahiplerinin kar payları yüzde 5 artacak

Söz konusu birleşme anlaşması kapsamında bir SunTrust hissesi, BB&T'nin 1.295 hissesi karşılığında işlem görecek ve işlemin tamamlanmasının ardından hisse sahiplerinin kar paylarında yüzde 5 artış olacak. Birleşmenin 2019'un dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenirken, birleşme anlaşması iki şirketin hisse sahiplerinin düzenleyici denetim ve onayına tabi tutulacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:28
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