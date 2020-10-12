  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi
Aktüel

İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 06:30:42 -
İki Çin gemisi Japonya karasularına girdi

TOKYO (AA) - Çin'e ait iki devriye gemisinin Doğu Çin Denizi'nde tartışmalı Senkaku takımadaları yakınlarında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 gibi sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.

Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm uyarılara rağmen tedbirleri umursamadılar! Ceza yağdı
Korona Virüs

Tüm uyarılara rağmen tedbirleri umursamadılar! Ceza yağdı

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan ve halay çeken gruba, kişi başı 3 bin 250 TL ceza kesildi.
KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi
Dünya

KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 18.00 itibariyle sona erdi. B..
Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan
Gündem

Yusuf Kaplan uyardı: Kıbrıs’ı kültürel olarak kaybettik çoktan

Türkiye’nin kardeş ülkelerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanılığı seçimlerinin il turunda kazanan..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay