İki büyük ülke tarih verdi! İmzalar atılacak

TASS haber ajansı, Rusya ve Hindistan'ın dört adet Admiral Grigorovich (Proje 11356) Sınıfı fırkateynin inşası ve teslimi için sözleşmenin bu yıl Haziran ayında imzalayacağını duyurdu.

İlk iki fırkateyn Rusya'nın Yantar Tersanesi'nde, diğer iki platform ise Hindistan'da inşa edilecek. Teslimat takvimine dair bir açıklamaya ise yer verilmedi. Proje 11356 fırkateynler, 3 bin 860 ton deplasmana, 30 deniz mili azami hıza ve 5 bin deniz mili seyir menziline sahip.