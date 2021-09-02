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Dünya İki bölgede daha hissedildi! Şili'de deprem
Dünya

İki bölgede daha hissedildi! Şili'de deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 00:14:00 -
İki bölgede daha hissedildi! Şili'de deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,6 şiddetinde deprem oldu.

Ulusal Sismoloji Servisi, 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Caldera'nın 80 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin 15,10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Sarsıntının Atacama ve Coquimbo bölgelerinde de hissedildiği ve depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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