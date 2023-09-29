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Gündem İki başıboş köpeğin sebep olduğu kaza mobesede!
Gündem

İki başıboş köpeğin sebep olduğu kaza mobesede!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 17:28:00 - 2023-09-29 17:42:48

Kırıkkale'de karayoluna çıkan iki başıboş köpek trafik kazasına sebep oldu. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Kırıkkale Emniyeti, kentte yaşanan bazı trafik kazalarının mobese kayıtlarını yayınladı.

Görüntülerdeki ilk kazada, iki başıboş köpeğin aniden yola fırlaması sebebiyle iki otomobilin çarpışma anı yer aldı.

Diğer bir kazada ise alkollü sürücü, otomobili ile iş yerine çarptı.

Öte yandan görüntülerde kavşaktan dönen taksinin motosiklete çarptığı kaza ile Yahşihan Mezarlık kavşağında kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kaza da bulunuyor.

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