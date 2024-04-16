İki dev bankadan yapılan altın tahmini! Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası tam gaz yükselişe girdi!

Küresel gerilimler ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarının yükseliş trendini desteklemeye devam ediyor. Yüksek faizlere rağmen değerini koruyan altın için Citi ve Goldman Sachs gibi dev bankalardan rekor tahminler geldi.

Yatırım dünyasının güvenli limanı altın, yüksek faiz oranlarına karşın güç kazanmaya devam ediyor. Küresel gerilimlerin artması ve döviz kurlarındaki yükseliş eğilimleri, altın fiyatlarını destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Citi ve Goldman Sachs gibi önde gelen iki bankanın altın fiyatlarına ilişkin yaptığı tahminler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın Tarihi Zirvelerin Eşiğinde

Ortadoğu'daki İran-İsrail gerilimi, ons altının fiyatını 16 Nisan 2024 Salı günü 2 bin 380 dolar seviyesinin üzerine taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Kapalıçarşı'da ise gram altın fiyatları 2 bin 553 TL civarında seyrediyor.

Fed'in faiz politikalarıyla ilgili belirsizlikler sürerken, piyasalar ekonomik göstergelere göre hareket ediyor ve bu durum, altın fiyatlarının yükselişine meydan okuyor.

Citi: Altın 3.000 Dolara Kadar Yükselebilir

Citi Research analistleri, önümüzdeki 6-18 ay içerisinde ons altının 3.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Jeopolitik gerilimler ve artan riskten kaçınma eğiliminin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağı belirtiliyor. Ayrıca, güçlü fiziksel altın talebi ve merkez bankalarının alımları da piyasayı destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

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Goldman Sachs: Altın Hedefini 2.700 Dolara Yükseltti

Goldman Sachs analistleri ise 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2.300 dolardan 2.700 dolara yükseltti. Merkez bankalarının sürekli altın talebi ve Çinli yatırımcıların artan ilgisi, altın fiyatlarının yükselişini destekleyecek unsurlar olarak görülüyor.

UBS'ten Fed Politikalarına Dair Önemli Değerlendirme

UBS, ABD büyümesi ve sıkı enflasyonun Fed'in faiz artırma ihtimalini güçlendireceği görüşünde. Bankanın analizine göre, bu durum gelecek yıl borçlanma maliyetlerinin yüzde 6,5'e kadar yükselmesine neden olabilir. Piyasaların Fed'in gevşek para politikası beklentisini azaltması, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor. UBS'nin önceden agresif bir şekilde öngördüğü faiz indirimleri, sadece 50 baz puanlık indirim olarak revize edildi. Bu durum, özellikle tahvil ve hisse senetlerinde volatiliteyi artırabilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.