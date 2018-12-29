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İki ayrı operasyonla yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

Kuşadası'nda farklı mahallelerde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen 3 kişi tutuklandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:32
İki ayrı operasyonla yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda yakalanan ve haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik dün sabah 2 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyon Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir eve yapıldı. Burada hırsızlık ve uyuşturucu satmak suçlarından hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 ayrı suçtan da aranan 37 yaşındaki D.C.G. ile yine aynı suçlardan hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 yaşındaki S.S., yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet mermi, birer kullanımlık sarılmış 'kristal' olarak bilinen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

İkinci operasyon ise Ege Mahallesi'ndeki bir eve düzenlendi. Burada da tehdit ve yaralama suçlarından hakkında 1 yıl 10 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 55 yaşındaki M.Y., yakalandı.  Yakalanan 3 firari, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 14:32
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. asayiş operasyonu
  4. İki ayrı operasyonla yakalanan 3 hükümlü tutuklandı

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