İki askerimizin infaz kararını veren terörist ağlayarak merhamet diledi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı bir operasyon gerçekleştirilmiş, örgüt lideri El-Bağdadi'nin sağ kolu ve DEAŞ'ın sözde kadısı Jamal Abdul Rahman Alwi gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü adına infaz kararlarına imza atan Jamal Abdul Rahman Alwi Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağlayıp merhamet diledi

Teröristin Gaziantep Adliyesi'nde İfade verdiği sırada gözyaşı döktüğü, cebinden peçete çıkarıp sıkça yaşlı gözlerini sildiği ve Türk makamlarından merhamet dilediği öğrenildi.

"10 çocuk 5 kadına bakmam lazım"

Alwi yalvarır şekilde verdiği ifadesinde şu satırları kaydetti: "Suçlamaları kabul etmiyorum. 10 tane küçük yetim çocuk ve 5 tane kadının bakımı benim üzerimedir. Tek çalışan benim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Merhamet etmenizi bekliyorum"

Şehitlerimizin infaz kararını verdi

Bilindiği gibi, Piyade er Sefter Taş ve Feti Şahin'in şehit edilmeleriyle sonuçlanan infaz kararlarını da bu şüpheli verdi. Alwi örgüt adına infaz kararlarına imza atan bir isim. Şüphelinin örgüt tarafından yürütülen iaşe dağılımı yabancı savaşçılara gönderilen finans desteğinin transferleri hususlarının organizasyonu ve ayrıca örgütün sözde şer'i mahkemelerinde kadılık görevini yürüttüğü de öğrenilmişti.

Sabah