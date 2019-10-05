İki askerimiz şehit olmuştu! Kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı Hatay'ın Belen ilçesinde 2 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı kahreden o kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'da operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı başka bir askeri arasın kamerasına yansıdı Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

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