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İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz atlattılar

Denizli’nin Çal ilçesinde içinde 5 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bir araç, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen ve içerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:40
İki aracın çarpıştığı kazayı ucuz atlattılar

Denizli’nin Çal ilçesinde içinde 5 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bir araç, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen ve içerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu bir başka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Ucuz atlatılan kazada can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


Kaza, Çal ilçesinin Sazak Mahallesi’nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Seyfullah Ogi yönetimindeki 20 FA 565 plakalı araç Çal istikametinden Sakızcılar Mahallesi’ne doğru seyir halinde ilerlerken İbrahim Yıldırım yönetimindeki 20 NA 383 plakalı araç tali yoldan ana yola çıkmak isterken kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif yaralanan şahıslar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.


20 FA 565 plakalı araçta 5 yabancı uyruklu şahsın olduğu, 20 NA 383 plakalı araçta ise 3 kişilik bir ailenin bulunduğu bilgisine ulaşılırken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:40
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