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Yerel İki aracın çarpıştığı kazada yürekler ağızlara geldi
Yerel

İki aracın çarpıştığı kazada yürekler ağızlara geldi

Şanlıurfa'da köprülü kavşağın üzerinde aynı yönde seyreden iki aracın çarpışması sonucu kamyonet köprüde asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:00:00 -
İki aracın çarpıştığı kazada yürekler ağızlara geldi

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasına karışan 2 araçtan biri olan kamyonet köprüde asılı kaldı. Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek köprülü kavşağının üzerinde meydana geldi.

1 sürücü yaralandı

Sürücüleri belirlenemeyen ve aynı yönde seyreden kamyonet ile otomobil köprülü kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Kazada 1 sürücü yaralandı.

Yol trafiğe kapatıldı

Yürekleri ağızlara getiren kaza sonrası olay yerine giden polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak köprü altından geçen yolu ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyonetin kaldırılması sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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