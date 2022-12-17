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Aktüel İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Tarlaya savrulan otomobillerde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 19:52:00 -
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adıyaman Karayolu Ergen geçidi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep istikametine seyir halindeki M.A. yönetimindeki 02 DG 802 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 44 DJ 704 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araçların sürücüleri E.D. M.A. ve S.A. isimli bir yolcu kazada yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

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