İki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.27 Eylül 2018 Perşembe 22:26
Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Emrah Kurtaran'ın kullandığı 06 NZ 821 plakalı otomobil ile Hacer Kübra Şahin yönetimindeki 01 BS 438 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Meryem Kurtaran, Züleyha Meral, Ramazan Akıllıoğlu, Sümeyya Meral, Fatma Eren ile Seda Uyar yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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