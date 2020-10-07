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Yerel İki araç çarpıştı: 4 yaralı
Yerel

İki araç çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:40:00 -
İki araç çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde trafik kazayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sarı Toprak Sokak'tan caddeye dönüş yapmak isteyen M.D., idaresindeki 11 DP 038 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan A.Y., idaresindeki 11 DB 175 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, kamyonette yolcu olarak bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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