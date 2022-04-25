İki Alman kulübü Rıdvan için geldi!

Süper Lig'de yeni hocası Valerien Ismael ile birlikte gelecek sezon planlamasını yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılar bir yandan transfer arayışlarını sürdürürken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

Bu sezon performansı ile takımın vazgeçilmezleri arasına giren Rıdvan Yılmaz için Alman kulüpleri atağa kalktı.

Beşiktaş ile 2023 Haziran ayına kadar kontratı bulunan oyuncuyu Fransız ve Alman ekipleri yakın takibini sürdürürken Panzerler vites yükseltti ve 2 takım, Kartal'la temasa geçti.

Geçtiğimiz sezon Stuttgart, Rıdvan için nabız yoklarken bu sezon ise Eintracht Frankfurt ve Hoffenheim masada. Yönetim, oyuncu için tekliflere açık olduklarını belirtip transferin yolunu açtı.

E.Frankfurt'un futbol direktörü Ben Manga'nın ısrarla istediği oyuncu için yakın bir zamanda Beşiktaş'a resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

Hoffenheim cephesi ise sol bekleri David Raum'u Juventus'a satması halinde yerini Rıdvan Yılmaz ile doldurmak istiyor.