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Teknoloji İki akıllı telefon devi Türkiye'de üretime başlıyor
Teknoloji

İki akıllı telefon devi Türkiye'de üretime başlıyor

Dev akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo, Türkiye'de üretime başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:45:00 -
İki akıllı telefon devi Türkiye'de üretime başlıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Türkiye'de üretime başlamaya hazırlandığı iddia edildi. Oppo'nun İstanbul ve Kocaeli'nde kuracağı tesislerde önümüzdeki ay, Samsung'un ise bir alt yüklenici ile birlikte üretime geçeceği belirtildi.

Oppo'nun yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlanacak tesis için yatırım teşvik belgesini aldığı ve gerekli işlemlerin tamamlandığı söyleniyor.

Samsung'un ise ilk etaptaki planları Oppo'ya göre farklı. Buna göre şirket, İstanbul'da kurulu olan bir alt yükleniciyle birlikte üretim yapmayı planlıyor. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı ifade ediliyor.

Teşvik düzenlemesi yayınlanmıştı

Şirketlerin, Türkiye'de üretim kararı vermesine Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararının ön ayak olduğu düşünülüyor.

Kararda, "Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir." ifadelerine yer verilmişti.

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