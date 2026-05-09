  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SAHA 2026'ya YILDIRIMHAN Damgası: Dünya basınında yankılandı “Rüşvet verdim diyen CHP’li kumpas var diyen yine CHP’li” AK Partili Usta'dan CHP'ye kapak gibi cevap Teknolojiye yön veren nesiller yetiştireceğiz Küçültülmüş Zafer Günü geçit töreninde konuştu NATO’yu suçladı ABB’de Şok eden görüntüler: Kantar hilesiyle soygun iddiası Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz” Bakan Gürlek'ten Özgür Özel’e cevap: Türk yargısı kimseden talimat almaz Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı! Öldü sanılan yaşlı kadının akıbeti ortaya çıktı Bunlar ordu değil haydut sürüsü Ülkede Hantavirüs vaka sayısı iki katına çıktı Korkutan rakam
Aktüel İki aile bir araya geldi! 65 yıllık kan davası son buldu
Aktüel

İki aile bir araya geldi! 65 yıllık kan davası son buldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İki aile bir araya geldi! 65 yıllık kan davası son buldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında 1961 yılında başlayan husumet, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen programla sona erdi.

Malatya’da iki aile arasında 65 yıldır süren kan davası, barışla noktalandı. Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova ve Erkenek mezralarında yaşayan Arslan ve Sülü aileleri arasında 1961 yılında 'kasten öldürme' olaylarıyla başlayan kan davası, 65 yıl sonra son buldu. 1961 yılında ailelerin üyelerinin karıştığı kavgada Aziz Arslan, Nuri Sülü'yü öldürdü. Bu süreç sonrasında başlayan kan davası ve husumet 65 yıl sürdü. Tarafların husumetinin son bulması için Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur öncülüğünde yemek programı yapıldı. İlçede düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Seydiler ve Azizolar aşiretleri üyeleri katıldı.

 

“Birlik beraberliğimizi daim etsin”

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı konuşmada, "Güzel bir barışa adım attık ve bu barışa bizler şahitlik ettik. Rabb'im birlik beraberliğimizi daim etsin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın milletimizin birliğini bozamaz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

 

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aileler arasındaki husumet sona erdi.

Malatya’da yatırım için kritik tarih! Ön başvuru yapmayan hak kaybı yaşayacak
Malatya’da yatırım için kritik tarih! Ön başvuru yapmayan hak kaybı yaşayacak

Kobi

Malatya’da yatırım için kritik tarih! Ön başvuru yapmayan hak kaybı yaşayacak

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

3 ölü, 22 yaralı! Malatya’daki otobüs faciasının görüntüleri ortaya çıktı
3 ölü, 22 yaralı! Malatya’daki otobüs faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Yaşam

3 ölü, 22 yaralı! Malatya’daki otobüs faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23