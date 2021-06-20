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Aktüel İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 16:32:00 -
İki aile arasında silahlı kavga: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.G, K.G, M.G, ve R.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda kavgaya karıştığını tespit ettikleri 4 şüpheliyi yakaladı.

Kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

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