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Aktüel İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: Yaralılar var
Aktüel

İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: Yaralılar var

Aksaray'da iki aile arasında "kız kaçırma" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:25:00 -
İki aile arasında "kız kaçırma" kavgası: Yaralılar var

İddiaya göre, merkeze bağlı Sevinçli köyünde yaşayan iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ramazan C, Tufan E, Hidayet C. ve Ziyade Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaylara karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, kavgaya karışan ailenin oğlu Umut Ş'nin (21), 15 yaşındaki D.C'yi 13 Mayıs'ta evinden kaçırdığı, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun araya girmesi üzerine D.C'nin ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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