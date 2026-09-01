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Yerel İki Adıyamanlının şakalaşması hastanede bitti
Yerel

İki Adıyamanlının şakalaşması hastanede bitti

Yeniakit Publisher
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İki Adıyamanlının şakalaşması hastanede bitti

Adıyaman’da, şakalaşan iki arkadaştan biri bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Bahçecik Mahallesi’nde, arkadaşıyla arasındaki bıçaklı şakalaşma esnasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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