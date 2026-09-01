İki Adıyamanlının şakalaşması hastanede bitti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adıyaman’da, şakalaşan iki arkadaştan biri bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.
Bahçecik Mahallesi’nde, arkadaşıyla arasındaki bıçaklı şakalaşma esnasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.