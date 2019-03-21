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IKBY'den YPG/PKK açıklaması! "Gerekirse halkımıza yardım ederiz"

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, iktidar partisi KDP'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye insani yardım ve mühimmat gönderdikleri iddiasıyla alakalı açıklamada bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 19:34
IKBY'den YPG/PKK açıklaması! "Gerekirse halkımıza yardım ederiz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi,iktidar partisi KDP'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye insani yardım ve mühimmat gönderdiklerini reddetti.

Dizayi, AA'ya yaptığı açıklamada, KDP'nin Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Aynularab'a (Kobani) insani yardım ve mühimmat sevk ettikleri yönünde çıkan haberlere ilişkin, böyle bir transferin söz konusu olmadığını belirtti.

"Gerekirse insani yardımda bulunuruz"

IKBY Sözcüsü açıklamasında, "böyle bir yardımın söz konusu olmadığını ancak gerekirse bölgedeki halka insani yardımda bulunabileceklerini" söyledi.

AA, öğle saatlerinde Suriye içindeki güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, dün Irak-Suriye sınırındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 200 TIR'la insani yardımın yanı sıra mühimmat girdiğini duyurmuştu.

Buna göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de TIR'ların Aynularab'a geçişine aracılık etmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 19:34
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi
  2. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY)
  3. PKK
  4. YPG
  5. açıklama

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