IKBY'den PKK açıklaması: Kabul edilemez

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK'nin Musul'un Sincar ilçesinde oluşturduğu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nin Sincar'daki varlığı ile Erbil-Bağdat ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sincar'daki PKK varlığının oluşturduğu sorunlara değinen Dizayi, "Haşdi Şabi'nin Sincar'a gelmesi PKK ve ona bağlı grupların ilçede hakimiyet sağlamasına neden oldu." dedi.

Dizayi, bir süre önce PKK yandaşlarının Sincar'ın meşru yerel idarecilerinin ilçeye girişini engellediğini hatırlatarak, hizmet yoksunluğu, güvenlik sorunu ve gayrimeşru güçlerin Sincar’da bulunması nedeniyle sivillerin büyük ölçüde ilçeye dönemediğini vurguladı.

Sincar'ın bir an önce normalleşip sivillerin evlerine tekrar dönüşünün sağlanması gerektiğini dile getiren Dizayi, "Irak merkezi hükümeti, bu grupların çekilmesi konusunda adım atması gerekir. Sincar meşru idaresinin tekrar ilçeye dönmesi gerekir. Biz orada herhangi bir kaosun oluşmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Erbil-Bağdat ilişkileri

Dizayi, IKBY'nin Irak'ın parçası olduğunu dile getirerek, “Erbil-Bağdat ilişkilerinin normalleşmesi gerekir. IKBY, Irak'ın bir parçası. Geçen yılki olaylardan sonra şimdi daha elverişli bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

Irak'ın 2019 bütçe tasarısındaki IKBY'nin payı için itirazların olduğunu ve konuyu görüşmek üzere IKBY heyetinin Bağdat'ta temaslarda bulunduğunu belirten Dizayi, şunları söyledi:

"IKBY'deki siyasi partilerin Irak'ın hem yeni hükümetinde hem de parlamentoda güçlü bir katılımı var. İlişkiler aşamalı olarak normalleşmeye doğru gidiyor. Irak bütçe tasarısında IKBY'nin payı ve tüm ülkeyi ilgilendiren maddelerin düzeltilmesi gerekir."

Dizayi, Kerkük petrolünün yeniden Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na sevk edilecek olmasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Kerkük petrolü eğer 1 Ocak 2018 itibarıyla ihraç edilseydi şimdi 6 milyar dolar gelir elde edilirdi. Bu gelir ülkede birçok alanda kullanılabilirdi. Özellikle Basra'daki sorunlar (gösterilerde talep edilen temel ihtiyaçlar) için harcanabilirdi."

Türkiye ile ilişkiler

Türkiye ile ilişkilerin dostluk, ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki temeller üzerine inşa edildiğini ifade eden Dizayi, geçen yılki olaylardan sonra bir uzaklaşma söz konusu oluğunu ancak ilişkilerin kopmadığının altını çizdi.

Dizayi, Türkiye ile ilişkilerin 1990'lı yıllarda başladığını ve o günden bu yana inişli çıkışlı bir dönem yaşandığına dikkati çekerek, "İlişkilerin daha da gelişmesi mümkün. Türkiye ile şu anki mevcut ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin ilerliyor olması bizim için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.