0553 313 94 23

IKBY'den "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil:"Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:06
IKBY'den "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız" açıklaması

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil, Erbil'in günlük ihraç ettiği 250 bin varil petrolden elde ettiği gelire ilişkin "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız." dedi.

Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, petrol ve bütçe konularında Bağdat-Erbil hattında devam eden sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak merkezi yönetiminin IKBY'nin bütçedeki payında kesinti yapmayı sürdürdüğünü belirten Adil, "Bağdat'ın yaptığı bu kesinti, IKBY'nin günlük 250 bin varil petrol satışından elde ettiği gelirden çok daha fazla." dedi.

Halihazırda askıda kalan birtakım sorunların çözümünde Anayasa'nın temel alınması gerektiğini vurgulayan Adil, petrol ve mali konularda Bağdat ile iyi bir iş birliği olduğunu ve iki taraf arasında çeşitli ortak komiteler kurulduğunu ifade etti.

Erbil yönetiminin Irak bütçesinden payını alması için Bağdat'a teslim etmesi gereken günlük 250 bin varil petrol satışından elde ettiği gelire de değinen Adil, "Petrol gelirini Bağdat'a teslim etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Adil, son olarak IKBY'nin toplamda 1 milyondan fazla memuru bulunduğunu ancak Bağdat'ın bu memurların yalnızca 600 bini için maaş gönderdiğini belirterek, bu sorunun Erbil hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:06
  1. Bağdat
  2. IKBY Hükümet Sözcüsü Cutyar Adil
  3. petrol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu
    1. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
    2. Zonguldak’ta yakalanan bankamatik..
    3. Bakan Pakdemirli: “Bu gece ilk defa..
    4. Kaymakam Ürkmezer’den Yazıköy arsaları..
    5. Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını..
    6. Belediyeye kayyım atanmıştı! Mardin..
    7. Macron, Putin ile görüştü
    8. Bakan Yardımcısı Dursun’un cenazesi..
    9. Süper Lig ilk hafta maç sonuçları puan..
    10. Dünyayı ayağa kaldıracak adım! ABD..
    11. Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Gazişehir..
    12. Kadıköy’de yeniler ilk 11’de
    13. Fenerbahçe’nin ilk golü Moses’tan
    14. Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra..
    15. Giresun Belediyesi’nden sünnet şöleni
    16. Hatay’da 3 aracın karıştığı kazada 6..
    17. Recep Baştuğ kimdir Garanti Bankası..
    18. Isparta’da hükümetin zam teklifine..
    19. Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
    20. Galatasaray, Konyaspor maçının..
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!