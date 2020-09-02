IKBY'deki Türk heyeti Ezidilerin tapınağı Laleş'i ziyaret etti

DUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan Türk heyeti, Ezidilerin kutsal tapınağı Laleş'i ziyaret etti.

Duhok'un Şeyhan ilçesindeki Laleş ziyaretine, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven ile Anadolu Ajansı Sorani Servisi Editörü Hayrullah Saruhan eşlik etti.

Ezidiler adına heyeti karşılayan Mir İsmet Tahsin Beg, Maruf ve Karaçay'a bu anlamlı ziyaretleri dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür etti.

Karaçay'ın Ezidilere ait birçok etnik ve dini merasimde hazır bulunduğunu belirten Tahsin Beg, "İmkanlar çerçevesinde Ezidilerin durumunu sorup yardımları sunmaktadır." dedi.

Ziyaretin önemine ilişkin bir konuşma yapan Türkmen Bakan Maruf, "İşe başladığımız günden bu yana, farketmeksizin herkesin durumunu sormaya çalışıyoruz. Ezidiler 2014'te büyük bir acı yaşayıp yaralandı. Halen de bu yaranın izleri duruyor. Amacımız Ezidilerin durumunu düzeltip yaralarını sarmaktır." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası AA muhabirine konuşan Başkonsolos Karaçay, şunları kaydetti:

"Genel olarak Ezidilerin beklentileri evlerine dönebilmeleri ve evlerine dönebilecek ortamın sağlanması. Aşağıdan yukarıya ziyaret ettiğimiz tüm Ezidilerin ortak beklentisi. Bu hedefin önünde PKK terör örgütü gibi bir engel söz konusu. Oturup konuştuğumuz tüm Ezidilerin ortak kaygısı PKK'nın varlığı ve eylemleri olduğunu açık bir şekilde gördük. Zaten geçen ay terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığına karşı çeşitli Ezidi grupların eylemler düzenlediğini gözlemledik."

Tahsin Beg, Ezidilere yardımlar dolayısıyla heyete bir plaket verdi.

Heyet daha sonra Ocak 2019'da vefat eden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg'in mezarını ziyaret edip bir çelenk bıraktı.











