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IKBY'de seçimin galibi KDP, koalisyon görüşmelerine başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) seçimlerinin galibi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), koalisyon hükümetinin kurulması için siyasi partilerle resmi görüşmelere başladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:47
IKBY'de seçimin galibi KDP, koalisyon görüşmelerine başladı

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) hükümet ortaklığı için ilk olarak seçimlerden ikinci çıkan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kapısını çaldı. KDP'den üst düzey bir heyet, Süleymaniye kentine gelerek KYB yetkilileriyle görüştü.

Toplantı sonrası iki partinin politbüro sözcüleri ortak basın toplantısı düzenledi. KDP Sözcüsü Muhammed, koalisyon için KYB'lilerle fikir alışverişinde bulunduklarını ve çok yakın düşüncelere sahip olduklarını ifade etti. Muhammed, birkaç görüşme sonrasında koalisyon hükümetinin kurulması için nihai bir sonuca varmayı öngördüklerini söyledi.

Koalisyonda yer almak isteyen tüm tarafları ziyaret edecekleri dile getiren Muhammed, herkesin artık muhalefet cephesinde mi yoksa iktidarda mı olmak istediğini açık bir şekilde belirtmesi gerektiğini kaydetti. KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire de KDP ile birlikte koalisyonda yer almak isteyen tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu belirterek, muhalefet cephesinde yer alacakların da bu prensiplere bağlı kalmalarını ve düşmanca hareket etmemelerini istedi.

Gazetecilerin KYB'nin yeni hükümette hangi bakanlıklara sahip olacağı sorusuna Pire, "Henüz kimin neyi alacağını görüşmedik, ancak gerçek bir ortaklık esası üzerinde birlikte çalışacağız. Ortaklık yani kararların birlikte verilmesi demek." yanıtını verdi.

'Sonuca varmayı hedefliyoruz'

KDP heyeti, Süleymaniye kentinde ikinci olarak Goran (Değişim) Hareketi'ni ziyaret etti. Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Hacı, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, KDP heyetiyle koalisyonun nasıl şekilleneceğini etraflıca ele aldıklarını söyledi.

Hacı, "KDP, Goran'ın hükümette yer almasını istiyor. IKBY halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde toplantılar sonrasında bir sonuca varmayı hedefliyoruz." dedi.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekigrtu) ve Kürdistan İslami Hareket'in kurduğu Islaha Doğru Koalisyonu 5, Özgürlük ve Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.Kota sisteminin bulunduğu IKBY meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara ise 6 milletvekili veriliyor.

Salt çoğunluğun desteği gerekiyor

Yeni hükümetin kurulabilmesi için 111 milletvekilinin bulunduğu Erbil'deki mecliste salt çoğunluğun desteği gerekiyor. Seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak milletvekili sayısını yakalayamadığı için hükümet koalisyona kalıyor.

Yekgirtu ve Yeni Nesil Hareketi, koalisyon görüşmeleri başlamadan, muhalefet cephesinde kalma kararı aldıklarını bildirmişti.

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:47
  1. IKBY
  2. Mesut Barzani

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