  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

IKBY, terör örgütü PKK’dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK’ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 23:57:19 -
IKBY, terör örgütü PKK’dan topraklarını terk etme çağrısında bulundu

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terör örgütü PKK’ya topraklarını terk etme çağrısında bulundu.



Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK’yı topraklarına ve egemenliğine saygı duymaya davet ederek, gerilimin yaşanmaması için sınır bölgelerini terk etmeye çağırdı. IKBY, bütün komşu ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı