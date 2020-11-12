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Aktüel IKBY Başbakanı, ABD Enerji Bakanı'yla enerji ve yatırım konularını görüştü
Aktüel

IKBY Başbakanı, ABD Enerji Bakanı'yla enerji ve yatırım konularını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:04:59 -
IKBY Başbakanı, ABD Enerji Bakanı'yla enerji ve yatırım konularını görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette ile enerji ve yatırım konularını ele aldı.

IKBY hükümetinin internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Brouillette telefonda görüştü.

Görüşmede, IKBY ve ABD arasında gelişen enerji ilişkileri değerlendirildi.

IKBY'deki yatırım süreçlerinin iyileştirilmesine dönük çabaların da ele alındığı görüşmede, Barzani'nin ABD'den daha fazla yatırım ve destek çağrısında bulunduğu kaydedildi.

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