İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye genelinde yükselişe geçti. Bir süredir Türkiye genelindeki yeni koronavirüs vakaları 1.200’ün üzerinde seyrediyor.

Normalleşme sonrası vatandaşların rehavete kapılması nedeniyle yayılan virüs, özellikle yaşlıları tehdit ediyor.

Koronavirüsten ünlü isimler de etkilenirken, kamuoyunun yakından takip ettiği simalardan peş peşe üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak sunucu İkbal Gürpınar da koronavirüsün ailesine sıçradığını açıkladı. Gürpınar, babasının koronavirüse yakalandığını duyurdu. Babası için dua isteyen İkbal Gürpınar, virüsün ciddiye alınmasını istedi.

Sunucus İkbal Gürpınar’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Nihat Hatipoğlu da yakalandı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun da koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Durumunun iyiye gittiği belirtilen Hatipoğlu’nun ayağa kalktığı ve kısa yürüyüşler yaptığı belirtilmişti. Nihat Hatipoğlu da koronavirüsün ciddiye alınması gerektiği yönünde vatandaşları uyarmıştı.