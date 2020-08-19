  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İİT'den Mali'de "barışçıl yol bulunması" çağrısı
Aktüel

İİT'den Mali'de "barışçıl yol bulunması" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:29:07 -
İİT'den Mali'de "barışçıl yol bulunması" çağrısı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mali'de ordu içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonrasında, ülkenin krizden çıkması ve barışçıl bir yol bulunması için tüm girişimlere destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve hükümetinin istifa ettiği ve Meclisin feshedildiği Mali'deki gelişmelerin endişeyle takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, İİT'nin Mali'de "krizden çıkılarak barışçıl bir yol bulunması için tüm girişimlere destek vermeye hazır olduğu" ifade edildi.

Ülkenin bir süredir kriz içinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tüm taraflara diyalog çağrısı yapıldı.

- Mali'de darbe

Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu.

Bir grup askerle devlet televizyonu ORTM'ye çıkan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İsmail Wague, bildiri okuyarak ülkenin istikrarını korumaya çalıştıklarını öne sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Belarus'ta darbe tehlikesi! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Tartışmalı seçimlerin ardından büyük protestoların yaşandığı Belarus'ta savaş uçakları sınır hattında devriye uçuşlarına başladı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı