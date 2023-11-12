İİT Gazze Zirvesi neyi eksik yaptı?
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Kırmızı Masa'da, İİT Gazze Zirvesi'ni değerlendirdi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi, İsrail’in Gazze’deki soykırımını görüşmek üzere dün Suudi Arabistan’da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve beraberindeki heyet eşlik etti.
Toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı.
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Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Kırmızı Masa’da, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça İİT Zirvesi’ni değerlendirdi. Aynı zamanda Ağırakça, İsrail ve Filistin tarihine dair bilinmeyenleri anlattı.
Programı yukarıdan izleyebilirsiniz.