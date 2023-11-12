  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İİT Gazze Zirvesi neyi eksik yaptı?
Gündem

İİT Gazze Zirvesi neyi eksik yaptı?

Yeniakit Publisher
2023-11-12 15:14:00 -

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Kırmızı Masa'da, İİT Gazze Zirvesi'ni değerlendirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi, İsrail’in Gazze’deki soykırımını görüşmek üzere dün Suudi Arabistan’da toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!
İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!

Gündem

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplandı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır
Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

Siyaset

Başkan Erdoğan Arap liderlerin yüzüne bakarak söyledi: Zulüm karşısında susanlar da zalimler kadar akan kana ortaktır

Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar
Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

Gündem

Cihat Yaycı'dan İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi'ne sert tepki: Esmer Britanyalılar

Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlarınıza gelen Kırmızı Masa’da, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça İİT Zirvesi’ni değerlendirdi. Aynı zamanda Ağırakça, İsrail ve Filistin tarihine dair bilinmeyenleri anlattı.

Programı yukarıdan izleyebilirsiniz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23