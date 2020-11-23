IICEC Türkiye Enerji Görünümü: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde enerji sektörünün yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olduğunu ifade etti.

Sabancı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği Türkiye Enerji Görünümü : Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, enerji sektöründe yatırımların, yabancı sermayenin ve özel sektörün payının arttığı bir dönemde IICEC'nin faaliyetlerine başladığını söyledi.

Sabancı Üniversitesinin çatısı altında 10 yıl önce kurulan IICEC'nin enerji sektörünün önemli oyuncularını bir araya getirdiğini vurgulayan Sabancı, merkezin, sektörün geleceğine yol göstereceğini dile getirdi.

IICEC'nin yayımladığı Türkiye Enerji Görünümü Raporu'nun politika yapıcıları, özel sektör-endüstri ve akademi tarafından ortak akılla hazırlandığını kaydeden Sabancı, bu çalışmayla daha güvenli, verimli, teknoloji odaklı ve sürdürülebilirliği öncelik alan bir enerji geleceğinin hedeflendiğini anlattı.

Sabancı, söz konusu çalışmanın bağımsız ve objektif bir üniversite çalışması olduğuna işaret ederek, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının öngörülebilir politikaları sayesinde Türkiye enerji sektörü, yabancı yatırım çekerek diğer sektörlere örnek olmuştur. Bu raporun, Türkiye'nin yabancı sermaye ve yatırımcı çekme cazibesini artırmaya, modern yenilikçi enerji teknolojileri çekmeye referans olmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Güneş, dünya elektrik pazarlarının yeni kralı"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise dünya genelinde enerji kullanımında bu yıl yüzde 5 düşüş yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji talebinde bu sene yaşanan düşüş 2008-2009'daki finansal krizi takip eden düşüşten 7 kat daha derin. Bu kapsamda en büyük darbeyi petrol sektörü yaşadı. Doğal gaz ve kömür sektörü de çok ciddi bir darboğazda. Sadece yenilenebilir enerjide bir karşı koyuş görüyoruz. Özellikle güneşte büyüme tüm dünyada hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu sene dünya genelinde kurulan elektrik santrallerinin yüzde 50'sini tek başına güneş oluşturuyor. Bu nedenle güneşi dünya elektrik pazarlarının yeni kralı tayin ettik."

Birol, Türkiye'de elektrik tüketiminin salgın öncesi döneme göre arttığına dikkati çekerek, "Bu sadece enerji için değil, Türkiye'nin ekonomik olarak toparlanmasında öncü bir gösterge olarak düşünülebilir. Hepimizi sevindiren doğal gaz keşfi de bu dönemde Türkiye'den gelen başka bir güzel haber oldu." diye konuştu.

Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının, gelecek 20 yılda Türkiye enerji sektörünün hangi şartlarda nasıl gelişebileceğine dair çeşitli senaryolar ortaya koyarak önemli katkı sağladığını dile getiren Birol, "Bu çalışma, Türkiye'de yapılan en kapsamlı ve detaylı modelleme çalışması oldu. Bu projeksiyonların sonucunda Türkiye'de dikkat edilmesi gereken 10 önemli tavsiye ortaya konuldu. Bu tavsiyelerin amacı Türkiye enerji sektörünün daha güvenli, maliyetleri daha düşük ve çevreye daha duyarlı bir hala getirebilmek." ifadelerini kullandı.