II. Elizabeth öldüğünde ne olacak? İşte yollanacak şifreli mesaj

Babasının ölümü üzerine 1953’te 26 yaşında tahta geçen Kraliçe II. Elizabeth, bu yıl hükümdarlığının 70. yılını kutladı. Son dönemlerde sık sık sağlık sorunları yaşadığı belirtilen 96 yaşındaki Kraliçe’nin tıbbi müşahede altına alındığı açıklandı.

Kraliçe’nin ölümü halinde uygulanacak yas prosedürü ise oldukça planlı bir süreci içeriyor. İşte ‘Londra Köprüsü Operasyonu’nun detayları…

'Londra Köprüsü yıkıldı'

Geçen sene Politico’nun elde ettiği bilgilere göre, İngiltere başbakanına Kraliçe’nin ölümü "Londra Köprüsü yıkıldı" koduyla bir görevli memur tarafından iletilecek ve 10 gün sürecek olan prosedür devreye girecek.

Ölüm haberinde, kraliyet ailesinin web sitesi siyah renge çevrilecek ve İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web sitelerinde siyah banner’lara (bant) yer verilecek. Devam eden süreçte, şu anda Galler Prensi olan Charles 'kral' ilan edilecek.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda parlamentolarındaki yasama faaliyetleri ertelenecek. Eğer Kraliçe Elizabeth, Balmoral Kalesi’nde ölürse de mümkünse kraliyete ait bir trenle başkent Londra’ya taşınacak.

Kraliçe’nin tabutu ise Buckingham Sarayı’na getirilip birkaç gün boyunca burada bekletilecek.