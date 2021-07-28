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İhvan’dan Tunus çağrısı: Ciddi diyalog yapın
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Dünya İhvan’dan Tunus çağrısı: Ciddi diyalog yapın
Dünya

İhvan’dan Tunus çağrısı: Ciddi diyalog yapın

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile tüm Tunuslu taraflara "ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:42:00 -
İhvan’dan Tunus çağrısı: Ciddi diyalog yapın

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile tüm Tunuslu taraflara "ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Tunus'ta ani şekilde meydana gelen olaylara ilişkin gelişmelerin büyük üzüntüyle takip edildiği" ifade edildi.

"Bu dönemin en önemli önceliği demokratik sürece saygı duyulması, Tunus halkının kazanımlarının ve özgür seçimlerin korunması olduğu" belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet de dahil olmak üzere tüm siyasi ve toplumsal güçleriyle Tunus halkına ciddi bir diyalog çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada diyaloğun, olayların daha kötüye gitmesine, şiddet, yıkım ve kan dökülmesine engel olacağı ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Meclis'in tüm yetkilerini dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya almış, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Öte yandan Said'in üst düzey devlet adamlarını azletmeyi sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda son olarak Başbakanlık Divan Müdürü El Muiz Lediniallah el Mukaddem, Hükümet Genel Sekreteri Velid ez Zehebi, Başbakan danışmanları Reşad bin Ramadan, Seşim et Teysevi ve Müfdi el Mesedi, Devrim ve Terör Operasyonları Şehitleri ve Gazileri Heyeti Başkanı Abdurrezzak el Keylani görevlerinden azledildi.

 

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