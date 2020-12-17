İhvan Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Munir, Arap coğrafyasında değişim gerektiğini vurguladı

KAHİRE (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, Arap coğrafyasında değişim vaktinin geldiğini belirterek, hükümete "çözüm için geniş ittifak" teklifinde bulunduklarını doğruladı.



AA muhabirine konuşan Munir, Arap coğrafyasında değişim vaktinin geldiğini ifade ederek, Mısır’daki siyasi krizin diyalogla bitirilmesi için "siyasi tutukluların serbest bırakılmasını" da kapsayan beş koşulun yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Munir, Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevini bırakmasıyla sonuçlanan 25 Ocak Devrimi’nin 10'uncu yıl dönümünde, İhvan'ın Mısır hükümetine “çözüm için geniş ittifak" teklifinde bulunulduğu söylentilerini doğruladı.



Mısır’daki krizin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyleyene Munir, bunun için "siyasi tutukluların serbest bırakılması, ordunun aslı görevi olan sınır güvenliğini koruma vazifesine geri dönmesi, siyasetten çekilmesi, halkın haklarına karşı suç işleyen görevlilerin yargılanması ve halkın yöneticisini seçme hakkının güvence altına alınması" şartlarının yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

- "Biden yönetiminden tek beklediğimiz diktatörlere verilen desteğin çekilmesi"

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından Beyaz Saray’da yaşanacak yönetimi değişikliği konusunda da değerlendirmede bulunan Munir, “Biden yönetiminden tek beklediğimiz diktatörlere verilen desteğin çekilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Munir, İhvan'ın ABD yönetimi tarafından terör listesine alınma ihtimali konusundaki bir soruyu, “Bu ne şu an ne de gelecekte mümkün görünmüyor.” şeklinde cevaplandırdı.



Başkan Vekili, Mısır’ın, demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013’de darbeyle görevden uzaklaştırılması üzerine İhvan'ın birçok üst düzey yetkilisinin tutuklandığını hatırlattı.

Mısırlı yetkililer, İhvan’ın daha önce krizin çözülmesi için yaptığı diyalog çağrılarına kayıtsız kalmıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, geçen 28 Ağustos’ta İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Vekili Mahmud İzzet’in gözaltına alındığını açıklamış, İbrahim Munir ise İzzet’in yerine atanmıştı.