İhvan nedir? İhvan kime denir?

Mursi'nin şehit edilmesinin ardından ihvan nedir sorusu merak ediliyor. Modern dönemde, Müslüman toplumlarda tekke, medrese ve tarikatların yerine, İslam dinini yaşama yaşatma gayreti ile cemaatler ortaya çıktı. İhvan, Mısırda başlayıp İslam alemine hızla yayılan, hilafet ve Filistin için mücadele etmeye çalışan bir cemaattir. Peki ihvanın kelime anlamı nedir?

İhvan nedir?

Mısır’da kurulan ve bazı Ortadoğu İslâm ülkelerinde de faaliyet gösteren dinî-siyasî bir teşkilât ve hareket.

İhvanın kelime anlamı: Yakın arkadaşlar, samimî dostlar, kardeşler. Bir topluluğa, tarikata vb. mensup olanlar anlamlarına gelmektedir.

İHVAN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Hazret-i Âişe (r.a):

“Allah Rasûlü’nün ameli, hafif ve devamlı yağan sağanak yağmur gibiydi.” buyurmuştur. (Buhârî, Savm, 64; Müslim, Müsâfirîn, 217)

Merhum pederim Mûsâ Efendi de evlâtlarına şu hususlara dikkat etmeyi tavsiye ederdi:

Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmek.