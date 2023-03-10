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Medya İhtiyar Ali Sirmen'den dansözlere taş çıkartan dönüş! Böyle çark görülmedi
Medya

İhtiyar Ali Sirmen'den dansözlere taş çıkartan dönüş! Böyle çark görülmedi

Meral Akşener masayı terk ettiğinde ağzına geleni söyleyen, ancak aynı Akşener "kumar masası"na "u dönüşü" yapınca elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, yine karakterini belli eden bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 15:38:00 -
İhtiyar Ali Sirmen'den dansözlere taş çıkartan dönüş! Böyle çark görülmedi

Meral Akşener masayı terk ettiğinde ağzına geleni söyleyen, ancak aynı Akşener "kumar masası"na "u dönüşü" yapınca elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen, yine karakterini belli eden bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, altılı masaya övgüler düzen Sirmen, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Altılı masanın, ittifaka dönüşmesi ve ortak cumhurbaşkanı adayını açıklaması, sancılı ve bir o kadar da şanlı oldu.

3 Mart Cuma akşamı dağılmanın eşiğinden adım atanlar 6 Mart Pazartesi günü parlak bir beraberliğin örneğini sunuyorlardı.

Bu gidip gelmelerin sonunda Millet İttifakı, öncekinden de daha güçlüydü. Çünkü olaylar göstermişti ki Millet İttifakı’nı oluşturanlar birbirlerine mecburdular. A planları demokrasi için uzlaşmaydı, o tutmayıp B planına geçilse o da demokrasi için uzlaşma olacaktı.
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Bütün Türkiye’de insanlar cuma akşamı büyük ümitlerinin üstüne titriyor, geri dönülmez noktaya ulaşılacak diye korkuyorlardı.

Proje, Cumhuriyetin kendinden sonraki en önemli projesiydi. Ona karşı tepkiler de büyük olacaktı. Nitekim Cumhuriyet kazanımlarını yok etmek isteyenlerin darbesi de büyük oldu. Ama halk bütün varlığı ve gücüyle bu darbeye karşı demokrasi hamlesini korudu, hem karşıtlarına karşı çıkarak hem de yandaşlarına ayar vererek...

Demokrasi ittifakının güvencesi bizzat halkın kendisi olmuştu bu sefer. Zaten demokrasilerin asıl güvenceleri de halkın bu uyanık bilinci ve azmiydi. (...)"

 

 

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