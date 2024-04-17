  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’ye yol gösterdi! Terörist başından ittifak ortağı Özgür Özel’e akıl hocalığı

“Şeytanın avukatı” olarak tanınıyor! İsrailli bakandan büyük namussuzluk! Vay alçak herif vay

O Arap ülkesi Türkiye'deki ünlü gökdeleni satın alıyor! Telaffuz edilen rakama kimse inanamadı

Eğer gerçekleşirse yeni rekorlar gelecek! Altın fiyatlarında çarpıcı tahmin

İstanbul’da Ekrem çilesi! Vatandaş kendini cezalandırdı! Metroman dediler ‘Rayman’ çıktı

Türk SİHA'larını vurmak için bu silahı alıyorlar! Küstah plan devreye sokuldu, acil kodlu siparişleri onaylandı

Sandığa gömülen Karamollaoğlu da yolcu! 6’lı masada giden gidene

Jakuzi yalanı ellerinde patladı, "lüx duşa kabin"le kara-propagandaya devam

Başkan Erdoğan'dan tarihi Filistin çıkışı: Bütün dünya bilsin idrak etsin

Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri hangileri? Demir Kubbe mi? S-400 mü? Yoksa...
Ekonomi İhtiyar AB'ye Tek Pazar kapsamını genişletme önerisi
Ekonomi

İhtiyar AB'ye Tek Pazar kapsamını genişletme önerisi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 19:53:00 -
İhtiyar AB'ye Tek Pazar kapsamını genişletme önerisi

Avrupa Birliği'ne (AB) ekonomik olarak rakiplerinin gerisinde kalmaması için Tek Pazar kapsamını enerji, telekomünikasyon ve finans alanını da içerecek biçimde genişletmesi önerildi.

Eski İtalya Başbakanı Enrico Letta, AB üyesi ülke liderlerinin talebiyle hazırladığı,Tek Pazarın mevcut durumu ve nasıl geliştirilebileceği konusundaki raporu yayımladı.

Raporda, AB içinde mal, hizmet, sermaye ve insanların serbest dolaşımını sağlayan Tek Pazarın günün gereksinimleri karşısında yetersiz kaldığı, Tek Pazar kapsamının enerji, telekomünikasyon ve finans alanını da içermesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut küresel ekonomide hayatta kalabilmek için Avrupa piyasasının entegrasyonunun daha da ilerlemesinin önemine işaret edilen raporda, piyasa reformu yapılmadığı takdirde AB ekonomisinin zayıflayacağı ifade edildi.

AB'nin dünya çapında ekonomik ağırlığının da azaldığına dikkati çekilen raporda, Avrupa'da Tek Pazarın kurulduğu 1993 yılı ile 2022 arasında GSYH'nın yüzde 30'dan daha az arttığı, ABD'de ise aynı dönemde artışın yüzde 60'ı bulduğu anımsatıldı.

Raporda, enerji, telekomünikasyon ve finans alanındaki entegrasyonun yeşil ve dijital dönüşüm, genişleme ile savunma gibi alanlara daha fazla mali kaynak sağlayacağı ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avrupa'da kurulan yeni şirketlerin finansmana erişimde sorunlar yaşadığına işaret edilen raporda, bu durumda şirketlerin diğer bölgelere yöneldiği, bu alanda özel sektöre yatırımların artırılması gerektiği kaydedildi.

Raporda, "AB şirketleri mevcut durumda küresel rakiplerinin ve özellikle de ABD ve Çin'in gerisinde kalıyor." ifadesi kullanıldı.

Bunun AB'de inovasyon, üretkenlik, istihdam ve güvenlik açısından kritik sonuçları olduğu belirtilen raporda, Avrupa'nın üretimde lider olma rolünü başkalarına bırakmamasının önemi vurgulandı.

Raporda, kamu desteklemelerinin AB içindeki ülkeler arasında farklı seviyelerde sağlanabildiği hatırlatılarak, kamu desteklemelerinde yaşanan sıkıntının giderilmesi için AB çapında bir katkı mekanizması kurulması tavsiye edildi.

AB'ye katılacak yeni ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni bir fon kurulması da önerilen raporda, Avrupa şirketlerinin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yeni kurallar hazırlanması istendi.

Rapor bu aşamadan sonra Brüksel'de düzenlenecek ve ekonomi konularının da görüşüleceği AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak.

Kaynak: AA

Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim
Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim

Spor

Avrupa’yı sallayan golcüler listesine Süper Lig’den tek futbolcuyla girdik: Türkiye’den sürpriz isim

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinde sağlık rezaleti: Ameliyat olmak için 6 ay sırada bekliyorlar
Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinde sağlık rezaleti: Ameliyat olmak için 6 ay sırada bekliyorlar

Gündem

Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinde sağlık rezaleti: Ameliyat olmak için 6 ay sırada bekliyorlar

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu oldu

Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu oldu

Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı
Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Ekonomi

Her olay yaşlı Avrupa'yı etkiliyor! Fiyatlar aniden arttı

Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik
Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik

Gündem

Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik

Gençlere ücretsiz Avrupa turu: Türkler de başvurabiliyor!
Gençlere ücretsiz Avrupa turu: Türkler de başvurabiliyor!

Aktüel

Gençlere ücretsiz Avrupa turu: Türkler de başvurabiliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23