İhtiyacın yüzde 96’sı panellerden gelecek! Bu hastanenin elektriğini güneş karşılayacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde Devlet Hastanesi için hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali projesi onaylandı. 452 güneş panelinden oluşacak santralin, hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96’sını karşılaması bekleniyor.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde Devlet Hastanesinin elektrik giderlerini büyük ölçüde azaltacak proje için onay çıktı.
452 güneş paneli bulunacak
Tercan İlçe Devlet Hastanesinin enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla hazırlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi kabul edildi.
Hastane yerleşkesinde kurulması planlanan arazi tipi santralin, her biri 620 watt gücünde 452 güneş panelinden oluşacağı bildirildi.
Proje kapsamında santralin yıllık 433 bin 573 kilovatsaat elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu üretim miktarının hastanenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılaması bekleniyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle hastanenin elektrik giderlerinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.