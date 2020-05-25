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Aktüel

İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler

Artvin’de yaşlı ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti vermek için, ekipler yağmur çamur dinlemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:01:32 -
İhtiyaç sahiplerine yemek götürmek için paçaları sıyırıp dereleri geçtiler

Artvin’de yaşlı ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti vermek için, ekipler yağmur çamur dinlemiyor. Yağışlı havalarda taşan dereler nedeniyle bazı mahalle yolları araç trafiğine kapanınca, ekipler paçaları sıyırıp dereleri geçerek ihtiyaç sahiplerine yemek servisi yapıyor.


Artvin’in Yusufeli ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Türk Kızılay’ı ortaklaşa yapmış olduğun proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yemek servisi yapılıyor.


Ekipler ilçede bulunan aş evinde hazırlanan yemekleri, her gün 30 kilometre yol yaparak farklı bölgelerde bulunan 25 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıyor.


Sokağa çıkma yasağı süresince havanın yağışlı olduğu ilçede bazı dereler taştı, yollar ise kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen hizmetlerine devam eden ekipler, taşan dereler nedeniyle araçlar yolda kalınca paçalarını sıyırıp derelerden geçerek ihtiyaçlı aileler yiyecekleri ulaştırıyorlar.

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