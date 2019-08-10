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İhtiyaç sahipleri sevindiriliyor

Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından bir yıllık faaliyet süresince çok sayıda ihtiyaç sahibi sevindirildi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:13
İhtiyaç sahipleri sevindiriliyor

Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından bir yıllık faaliyet süresince çok sayıda ihtiyaç sahibi sevindirildi. 2018 yılı Ağustos ayında açılan ve bu süre zarfında yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine gıda, giyim, ev eşyası ve kişisel ihtiyaç yardımı yapıldı.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile 2018 yılı Ağustos ayında faaliyetlerine başlayan Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi’nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Belediyemiz tarafından projelendirilerek hayata geçirilen Sosyal Hizmet Merkezimizde çok faydalı işler yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın da destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle başladığımız faaliyetlerimizde 2018 yılı Kurban Bayramı’nda 12 hayırseverimiz tarafından yapılan kurban bağışı 52 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza pay olarak dağıtıldı. 13 vatandaşımız tarafından yapılan adak bağışı 60 kişiye pay olarak dağıtıldı. 950 hayırsever vatandaşımız tarafından giyim ve ev eşyası bağışı yapıldı. 1558 ihtiyaç sahibine giyim, 100 vatandaşımıza da ev eşyası yardımı yapıldı. 15 ihtiyaç sahibi ailemize düzenli olarak ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti verildi. 3 vatandaşımıza hasta yatağı, 7 vatandaşımıza düzenli olarak hasta bezi, 1 vatandaşımıza da tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. Gönüllü ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından 2018 yılı Kurban Bayramı ve 2019 yılı Ramazan Bayramı’nda toplam 58 çocuğumuz giydirildi. Ayrıca 130 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da gıda yardımı yapıldı. Açılışının ardından geçen bir yıllık süre içerisinde özverili şekilde çalışan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:13
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