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Aktüel

İhtiyaç sahibi aileye valilik sahip çıktı

Hakkari’de iki çocuklu ihtiyaç sahibi aile için valilik harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:07:12 -
İhtiyaç sahibi aileye valilik sahip çıktı

Hakkari’de iki çocuklu ihtiyaç sahibi aile için valilik harekete geçti.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Sait Abdullahoğlu ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ve zor durumdaki iki çocuklu anneyi evlerinde ziyaret etti. Ailenin gıda, ocak, tüp ve televizyon ihtiyacını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu, yardımlarının devam edeceğini belirtti.

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