İhtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye yardımı

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor. Bu manada çalışmalarına sürdüren İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Derecik Mahallesi’nde bulunan ihtiyaç sahibi aileye tekerlekli sandalye yardımı yaptı. İlkadım Belediyesi Sosyal İşler Yardım Müdürü Cemalettin Çakır ve Kadın Koordinasyon Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş belirtilen adrese giderek ihtiyaç sahibi aileye tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarının belirten Lütfiye Demirtaş, "Bugüne kadar çok sayıda tekerlekli ve akülü sandalye ve ihtiyaç malzemesi yardımlarıyla her zaman engelli vatandaşlarımıza destek olduk" dedi.

“Engelli vatandaşlarımız toplumda rahat etmeli”

Başvuru yapan vatandaşların durum tespitini yaptıktan sonra yardımda bulunduklarını ifade eden Cemalettin Çakır, "Bize başvuru yapan vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uğraş veriyoruz. Unutulmamalı ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bizim isteğimiz engelli olan vatandaşlarımızın da toplumda rahatça hareket etmelerini sağlamak. Amacımız; hayırsever vatandaşlarımıza ulaşma noktasında köprü olarak gerçek ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza katkı sağlamak. Bu şekilde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.