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Aktüel İhtiyaç sahibi aileler için "giyim mağazası" açıldı
Aktüel

İhtiyaç sahibi aileler için "giyim mağazası" açıldı

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal: - "Kastamonu'da yaklaşık 6 bin kayıtlı ailemiz var. Bu ailelerimize şu ana kadar 5 milyonun üzerinde yardım gerçekleştirildi"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:08:54 -
İhtiyaç sahibi aileler için "giyim mağazası" açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Deniz Feneri Derneğince ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceği "giyim mağazası" açıldı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilciliği binasında hizmet verecek mağazada her yaşa hitap eden giyim malzemesi bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri yılda iki kez daha önceden belirlenen sayıda istedikleri kıyafetleri seçerek ücretsiz alışveriş yapabilecek.

Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 10'uncu mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deniz Feneri Derneği olarak 25 yıldır "İşimiz Sadece İyilik" sloganıyla Türkiye ve mazlum coğrafyadaki insanlara ulaştıklarını ifade eden Şanal, "Giyim mağazaları konsepti, ihtiyaçlı ailelerin belli bir randevu sistemiyle çağırılarak tamamen kendi istek, arzu ve bedenlerine göre beğendikleri giysileri almaları üzerine kurgulanmıştır." dedi.

Giyim mağazalarının bağışçıların destek ve gayretleriyle oluştuğunu ifade eden Şanal şunları kaydetti:

"Kastamonu mağazamızda 41 binin üzerinde giyim ürünü bulunmaktadır. Kastamonu temsilcimiz 7 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Kastamonu'da yaklaşık 6 bin kayıtlı ailemiz var. Bu ailelerimize şu ana kadar 5 milyonun üzerinde yardım gerçekleştirildi. Özellikle pandemi döneminde ne yazık ki ihtiyaçların artmasıyla birlikte yardım alan ailelerin sayılarının artması sebebiyle üzerimizdeki mükellefiyetler çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz."

Deniz Feneri Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin ise Kovid-19 nedeniyle kalabalık bir açılış töreni düzenlemediklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada 63 ülkede yoksulların yanında olduklarını vurgulayan Bitkin, "Bugün de ilimiz genelinde tespitlerini yaptığımız ihtiyaç sahipleri için mağaza ortamında giyim alışverişi yapma duygusunu yaşatabilmek adına paranın geçmediği Kastamonu giyim mağazasını açıyoruz." diye konuştu.

Giyim mağazası konuşmaların ardından dua edilerek açıldı.

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