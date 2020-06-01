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Aktüel

İhtiyaç sahibi 150 aileye solunum cihazı

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Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:04:04 -
İhtiyaç sahibi 150 aileye solunum cihazı

Gaziantep’te ihtiyaç sahibi 150 aileye solunum cihazı verilmek amacıyla Gaziantep kaymakamlığı ve Yedibaşak Derneği arasında protokol imzalandı


Gaziantep’te zatürre, astum ve kronik akciğer rahatsızlıkları nedeniyle solunum cihazına ihtiyaç duyan ve ekonomik sebeplerden bu cihazları alamayan 150 ailenin yardımına Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetişti. Şehitkamil Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında dernek yetkilileri tarafından temin edilen solunum cihazları, aile hekimlerinin tespit ettiği ailelere ulaştırılmak üzere Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Dernek yetkilileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de korona virüs ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde önemli solunum sıkıntısı yaşayan hastaları da unutmadıklarını ifade ederek, her dönemde mazlumlara destek olma gayretinde bulunduklarını söyledi.

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