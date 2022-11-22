İhsan Şenocak'tan tokat gibi Batı-LGBT açıklaması!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, ülkemizdeki Batı taklitçiliğini eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, "Batı'yı taklit öyle dehşet verici bir noktaya ulaştı ki sadece eğlencesini değil bugün artık kendinin buhran olarak kabul ettiği ahlaksızlığı da alkışlıyoruz." dedi.

İhsan Şenocak Hoca, mesajında Batı'nın bile sapkınlığa karşı çıktığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Tefekkür melekeleri yerinde her batılı cinsiyet eşitliğini bir yok oluş görürken bizde hala cinsiyetsizlik alkışlanmakta.