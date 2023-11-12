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Gündem İhsan Şenocak'tan müfterilere konferans cevabı!
Gündem

İhsan Şenocak'tan müfterilere konferans cevabı!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 15:53:00 -
İhsan Şenocak'tan müfterilere konferans cevabı!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü aralıksız sürerken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak çeşitli şehirlerde düzenlenen konferanslarda siyonist zulmü anlatıp Müslümanların bilinçlenmesine hizmet ediyor.

Dr. Şenocak yoğun bir şekilde Filistin davasını anlatmak üzere şehir şehir dolaşırken, bir yandan da müfterilerle mücadele ediyor.

Sosyal medyada birtakım çevreler Dr. Şenocak'a "konferanslardan para kazanıyor" iftirası attı. Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, iftiraya sosyal medya hesabından sert bir mesajla karşılık verdi.

Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Yüzü gibi aklı da perdeli bu sefil ya da paylaşımlarına bakılırsa dönme, hemen her konferansımın altına benzer ifadeler yazarmış. İlan ediyorum; şimdiye kadar hiçbir konferasnstan tek kuruş almadım; aldıysam haram olsun. Defaatle ifade etmeme rağmen iftiraya devam eden fikir deyyusudur.
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