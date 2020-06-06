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Gündem

İhsan Şenocak'tan 'Libya' çağrısı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Libya'da mücadele eden askerlerimiz için dua edilmesi çağrısında bulundu. Şenocak, "Libya Harekatı, Mehmetçiğin sadece bir bölgenin değil Osmanlı gibi Alem-i İslam'ın muhafızı olduğunu göstermeye hem vesile hem başlangıç olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:29:00 -
İhsan Şenocak'tan 'Libya' çağrısı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Libya'da mücadele eden askerlerimiz için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şenocak, şunları yazdı:

"Libya'da şer ittifakına karşı meşru hükümetle birlikte mücadele eden asker kardeşlerimizi muhafaza buyurması için Rabbimize dua edelim.

LİBYA Harekatı, MEHMETÇİĞİN sadece bir bölgenin değil OSMANLI gibi Alem-i İslam'ın muhafızı olduğunu göstermeye hem vesile hem başlangıç olsun."

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Yorumlar

Kocasolak

Hocam, Arapça biliyorsun Libyaya gidip o işid in aldattığı gençleri irşad etsen. Çok iyi olurdu.
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Yolcu

İhsan Şenocak hocamızın duasına âmin...
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