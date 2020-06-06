İhsan Şenocak'tan 'Libya' çağrısı

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Libya'da mücadele eden askerlerimiz için dua edilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şenocak, şunları yazdı:

"Libya'da şer ittifakına karşı meşru hükümetle birlikte mücadele eden asker kardeşlerimizi muhafaza buyurması için Rabbimize dua edelim.

LİBYA Harekatı, MEHMETÇİĞİN sadece bir bölgenin değil OSMANLI gibi Alem-i İslam'ın muhafızı olduğunu göstermeye hem vesile hem başlangıç olsun."