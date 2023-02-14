İhsan Şenocak'tan kalpleri titreten deprem mesajı!

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük felaketi yaşadı.

Depremin yıkıcı gücü, binlerce insanımızı hayattan alırken, aileler dağıldı, depremzedeler evsiz kaldı.

Türk milletin yüreğini yakan deprem felaketine ilişkin açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, depremden çıkartılması gereken mesajı aktardı.

Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Nice anne ve baba geride “Kim olduğunu ifadeden aciz” bebekler bırakarak vefat etti. Gece aile reisi olarak yatağa giren çok sayıda kardeşimiz ölüme uyandı. Deprem bize hiçbir şeye sahip olmadığımızı, can dahil her şeyin emanet olduğunu söyledi. Böyle bir dünyaya ahiretini feda etme!