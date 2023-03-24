İhsan Şenocak'tan Fatih Erbakan mesajı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladı.

Erbakan'ın kararına sevinenlerden biri de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak oldu.

Dr. Şenocak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Elhamdulillah… Allahumme Ya Rabbi! En doğudan en batıya; Doğu Türkistan’dan Fas’a Ümmet-i Muhammed’in yekvücut olduğu günleri görmeyi de nasib eyle!

Dr. Şenocak dün Twitter hesabından Müslümanların birleşmesi gerektiğini söylemişti:

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Ey Peygamberi, Kıblesi, Bayramda sevinci, Arafat'ta vakfesi, Kudüs'te hasreti, Çanakkalede makberi, Ayasofya'da zaferi bir olan MÜSLÜMANLAR! Allah'ın Kitabında birleşin! İttifakta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Allah Teala’nın rızası İttihada bağlıdır. Rıza-i ilahiyi kaybeden her şeyi kaybeder.